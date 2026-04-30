familias de San Pedro Sula enfrentan barreras cada vez más altas para tener casa propia.

En San Pedro Sula, el sueño de tener vivienda propia se aleja progresivamente para miles de familias. La dinámica del mercado inmobiliario, combinada con ingresos limitados y el constante encarecimiento del suelo urbano, ha provocado un crecimiento sostenido en el número de hogares que optan —o se ven obligados— a alquilar.

De acuerdo con datos recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), 4 de cada 10 hogares en la capital industrial del país viven en condición de arrendamiento. Esta cifra refleja una transformación estructural en la forma en que los sampedranos acceden a la vivienda, especialmente en las zonas urbanas, donde el costo del terreno y la construcción continúa en ascenso.

Especialistas en economía urbana coinciden en que el problema no es únicamente el precio de las viviendas, sino la relación entre estos costos y los ingresos de la población. Aunque el INE estima que, en promedio, los hondureños destinan el 11.6% de sus ingresos al rubro de vivienda, expertos advierten que en la práctica este porcentaje puede elevarse considerablemente.

“En muchos casos, las familias están destinando entre un 30% y hasta un 60% de sus ingresos solo para pagar alquiler”, explicó un analista del sector. Esta situación reduce significativamente la capacidad de ahorro y limita las posibilidades de acceder a financiamiento para adquirir una vivienda propia.

En colonias céntricas y sectores de alta demanda, el alquiler de una casa o apartamento puede superar fácilmente los ingresos mensuales de un trabajador promedio. Esto obliga a muchas familias a buscar opciones en zonas periféricas o compartir espacios reducidos, lo que impacta directamente en su calidad de vida.

A la par, el acceso al crédito hipotecario sigue siendo restrictivo. Las condiciones bancarias, como las tasas de interés, los requisitos de ingreso mínimo y la estabilidad laboral exigida, excluyen a una gran parte de la población económicamente activa, especialmente a quienes trabajan en el sector informal.

El crecimiento urbano desordenado también ha contribuido a profundizar el problema. La falta de planificación y de políticas públicas sostenidas en materia de vivienda social ha dejado un vacío que el mercado privado no logra cubrir de manera accesible.

“Hay cero posibilidades reales para muchas familias de pensar en comprar una casa en este momento”, señaló otro especialista, quien subrayó que sin programas de apoyo más robustos, la tendencia al alquiler seguirá en aumento.

Mientras tanto, el alquiler se consolida como la única alternativa viable para miles de sampedranos. Sin embargo, esta solución temporal se convierte en permanente para quienes no logran superar las barreras económicas.

El desafío para las autoridades y el sector privado radica en generar mecanismos que faciliten el acceso a vivienda digna, ya sea mediante subsidios, proyectos habitacionales de bajo costo o esquemas de financiamiento más inclusivos.

En un contexto donde la urbanización continúa acelerándose, la vivienda se posiciona como uno de los principales retos sociales y económicos de San Pedro Sula, evidenciando la urgencia de respuestas estructurales que permitan a más familias aspirar a un hogar propio.