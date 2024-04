Argumentos de por qué falla la refundación socialista.

Por: Marcio Enrique Sierra Mejía

Los socialistas del Partido Libre nos quieren hacer creer que ellos pueden redistribuir la riqueza y el ingreso y socializar una gran parte de la economía controlando el Estado y el mercado sin afectar negativamente la producción y la productividad. Están convencidos que al controlar de manera integral la economía a través del gobierno, pueden lograr más justicia y más prosperidad. En tal sentido, buscan imponer una mayor planificación y menos mercado. Ignorando que la mal llamada refundación socialista adolece de defectos sustanciales en su inapropiado plan de refundación. Pretenden eliminar la propiedad privada, los mercados y el cálculo racional. Asumiendo que van a manejar con presupuestos espurios mecanismos para crear métodos de producción eficientes. Piensan que al suprimir el derecho a la propiedad privada e imponer el control estatal de la economía, pueden crear mejores incentivos para hacer crecer la economía y lograr un desarrollo sostenible que nos saque del atraso en el que estamos. Asimismo, creen que la inexistencia de propiedad privada y de mercado libre, va a mejorar la coordinación económica y el sistema de división del trabajo y el capital.

Los socialistas del Partido Libre minimizan la función vital de los precios de mercado y pretenden destruir las funciones de mercado de la propiedad privada. Bajo el poder de los refundacionales, la propiedad privada de los medios de producción dejará de existir y se impondrán precios de mercado para los bienes de capital disponibles. Es por ello que los socialistas, quieren establecer un sistema institucional que elimine la economía de mercado para reemplazarla por una economía planificada. Consideran que es necesario eliminar la propiedad privada de los medios de producción porque de esa manera eliminan la información y la valoración del mercado. En otras palabras, la administración refundacional socialista al pretender etiquetar los precios de los bienes de consumo y que las personas sean propietarias de bienes de consumo, desvalorizan la realidad económica de la relativa escasez de bienes de capital que predomina en la economía hondureña.

Los socialistas de libre suponen que los empresarios lo que hacen es aplicar simple contabilidad que con cierta capacitad aritmética básica en la conducción de sus acciones comerciales pueden ser sustituidos, o sea, los empresarios no son necesarios porque los socialistas van a promover una ingeniería y una ciencia capaz de superar la necesidad del empresario. Una creencia negativa porque al no haber economía empresarial, el hondureño seguirá siendo pobre de por vida. Los refundacionales socialistas asumen que da mayores ventajas la planificación de acuerdo a las necesidades y carencias. Y, por tanto, adoptan posiciones que desconocen que en una economía de mercado los precios relativos muestran los grados de escasez. Sin precios y mercados, los socialistas no tendrán cómo saber cuáles factores de producción son más y cuales son menos valiosos. Los benditos planificadores refundacionales no tienen el conocimiento de los costos del proceso de producción. Sin mercados, la estructura de valores que prevalece en la economía nacional será desconocida. La dictadura que quiere imponer el Partido Libre para establecer la economía socialista, no podrá proporcionar la ecuación correcta de bienes en términos de precio y calidad. Están equivocados al creer que con socializar las empresas privadas y reemplazar su administración con consejos de trabajadores van a instaurar un nuevo orden económico floreciente en Honduras.

mesm1952@yahoo.es