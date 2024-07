Elecciones por la democracia y la libertad

Por: Óscar Lanza Rosales

He estado atento a lo que se dijo en el Foro de Sao Paulo, realizado en esta capital. Los altos dirigentes de los 128 miembros, constituidos principalmente por partidos comunistas y de la izquierda radical, han manifestado que darán todo su apoyo en las próximas elecciones generales de Honduras para que Rixi Moncada se alce con el triunfo y que Libre continúe en el poder. Buscan que en nuestro país se instale definitivamente un sistema similar al que prevalece en Venezuela y Cuba, que todos sabemos son dictaduras donde no se respetan los derechos humanos, las libertades son inexistentes y se vive en la miseria. Esta situación ha obligado a 8 millones de venezolanos a emigrar.

Para el próximo año están programadas en nuestro país las elecciones primarias en marzo y las generales en noviembre. Invitamos a todos nuestros conciudadanos a salir a votar en ambos eventos y demostrarle a Libre y al Foro de Sao Paulo que en Honduras queremos cambios, pero en democracia y libertad.

Es alentador ver a nuestros conciudadanos mostrar interés como candidatos, en particular a la presidencia. Por el Partido Liberal, aplaudo al abogado Rafael Canales, ex presidente de su colegio, y a la también abogada y actual diputada Maribel Espinoza. Aunque algunos resienten que el caricaturista y exdiputado Darío Banegas haya desistido de lanzarse, aparentemente porque no le concedieron permiso para llevar en paralelo su candidatura con su trabajo actual. Apelando a su patriotismo, creo que debería haber sacrificado su comodidad por Honduras.

Maribel Espinoza, de quien hay muchas referencias en las redes sociales, tiene una excelente formación profesional y como comunicadora. Ha tenido una destacada participación en el Congreso Nacional, a pesar de estar en la oposición. Si el pueblo la hubiera conocido mejor con anterioridad, podría haber sido una presidenta de lujo de ese poder del Estado, en vez de Luis Redondo, cuya actuación ha dejado un mal sabor en la opinión pública.

En el Partido Nacional, se conocen las candidaturas de Nasry Asfura, con un buen trabajo como alcalde de la capital; el periodista y actual diputado Jorge Zelaya, un gran luchador de su partido; la abogada Ana García Hernández, esposa del expresidente JOH, que a mi modo de ver, enreda más el desprestigio de su partido por la sentencia que le han dictado a su marido en los juzgados de Nueva York; y recientemente se lanzó al ruedo político Carlos Urbizo Panting, un reconocido profesional de economía y finanzas, empresario exitoso de San Pedro Sula. Él ha escrito un libro titulado “Transformación Cultural: Una salida de la pobreza y un camino hacia una vida mejor”, donde concluye que la libertad individual y la soberanía popular -nunca plenamente implementadas en Honduras según él- son esenciales para romper el ciclo de pobreza y miseria. Propone una revolución cultural y mental que cuestione el statu quo y promueva la excelencia, la educación, la libertad, la justicia y el trabajo como fuente de riqueza y prosperidad, en un ambiente democrático y una economía de libre mercado innovador, del primer mundo. Su reto: Rescatar al Partido Nacional para renovarlo y transformar Honduras.

De Libre, han abandonado sus trincheras el doctor Carlos Aguilar, promoviendo una candidatura independiente tras renunciar a la dirección del Seguro Social porque no le aprobaron la construcción de 3 hospitales regionales y por el hallazgo de planillas fantasmas de 2 millones de lempiras mensuales bajo el control de la hermana de la presidente Xiomara. También el diputado Jorge Cálix, solicitando su reincorporación al Partido Liberal para participar como precandidato en sus elecciones primarias. La gente se pregunta cómo Aguilar abandona Libre siendo el médico de cabecera del matrimonio Zelaya Castro, y por qué Cálix, habiendo sido un elemento valioso de Libre, no ha sido retenido por el expresidente Zelaya. ¿Será una jugada política para arrastrar a los liberales por medio de Cálix y a los independientes por medio de Aguilar?

Si nuestros partidos políticos democráticos y amantes de la libertad no se ponen las pilas de ahora en adelante, no debemos tener la menor duda de que aquí se instaurará en el poder la dinastía Zelaya Castro de manera indefinida, tal como sucede en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y probablemente México, que en la última elección, los partidos de oposición confesaron que no pudieron con la aplanadora del gobierno de Morena, comenzando con el presidente López Obrador, quien con sus mañaneras siempre estuvo en campaña a favor de su candidata, Claudia Sheinbaum, que triunfó de manera aplastante.

