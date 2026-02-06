En video quedó captado el momento en que un hombre en India muerde la batería de su teléfono celular, provocando una explosión que generó una bola de fuego frente a su rostro.

El hecho ocurrió dentro de una tienda de reparación y venta de dispositivos electrónicos y quedó registrado por cámaras de seguridad del establecimiento.

En las imágenes se observa al hombre de pie frente a un mostrador, sosteniendo en sus manos la batería extraída de un teléfono celular, aparentemente mientras esperaba ser atendido.

Sin que se conozcan con certeza sus intenciones, el sujeto acerca la batería a su boca y la muerde.

Segundos después, el componente estalló de forma repentina, liberando una llamarada que lo obliga a retroceder de inmediato por el impacto.

Foto del momento en que la batería del celular explotó en la cara del joven tras morderla.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud del hombre ni si sufrió lesiones de consideración.

De acuerdo con reportes preliminares, los hechos habrían ocurrido el pasado 4 de febrero de 2026, aunque el material audiovisual se difundió ampliamente horas después.

En redes sociales, algunos usuarios especulan que el hombre habría mordido la batería para comprobar si era original, una práctica peligrosa y completamente desaconsejada.

Otros señalan que pudo tratarse de un acto de imprudencia o desconocimiento de los riesgos.