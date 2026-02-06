La ruta silenciosa que desnudó a la MS-13 en San Pedro Sula

5 de febrero de 2026

San Pedro Sula. — La operación que permitió desarticular una célula de la Mara Salvatrucha (MS-13) en la capital industrial del país no comenzó con sirenas, capturas ni allanamientos simultáneos. Comenzó en silencio, con una denuncia anónima presentada en 2025 y con la decisión de una persona de hablar, aun sabiendo que su identidad quedaría protegida bajo estrictas medidas de reserva.

Esa información llegó a manos de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) con un detalle que encendió las alertas: no había fotografías ni documentos, pero sí descripciones minuciosas sobre una estructura dedicada al almacenamiento, transporte y distribución de drogas y armas en distintos sectores de San Pedro Sula.

Desde el inicio, los investigadores entendieron que no se trataba de un grupo improvisado. La denuncia apuntaba a una red organizada, con logística definida, control territorial y vínculos directos con la MS-13.

Casas comunes, operaciones ocultas

Las primeras líneas de investigación condujeron al barrio Cabañas, específicamente al sector conocido como El Bordo. A simple vista, las viviendas señaladas no diferían de cualquier otra casa del sector. Calles transitadas, comercios cercanos y vecinos que llevaban su rutina diaria sin aparentes sobresaltos.

Sin embargo, según la denuncia, en el interior de algunos inmuebles se habían construido caletas ocultas en paredes, pisos y muebles. Espacios diseñados para esconder droga, armas de grueso calibre, dinero en efectivo y documentación relacionada con las operaciones ilícitas.

La estructura utilizaba estos puntos como centros de acopio y coordinación para trasladar cargamentos hacia otras ciudades, principalmente Tegucigalpa. Para ello, empleaban vehículos modificados con compartimientos ocultos que permitían movilizar la mercancía sin dejar rastros visibles.

Nada era improvisado. Todo respondía a un método.

Un año de vigilancia sin ruido

Confirmar la información tomó más de doce meses. La denuncia fue apenas el punto de partida. Convertirla en evidencia exigió vigilancia discreta, seguimientos físicos, análisis de patrones de movimiento y observación prolongada de rutinas.

Los equipos de la DLCN identificaron 17 puntos vinculados a las operaciones de esta célula de la MS-13. No operaban desde un solo lugar. La red se extendía por distintas colonias de San Pedro Sula y también alcanzaba sectores de Villanueva, Cortés.

Entre los inmuebles intervenidos había bodegas, talleres mecánicos y propiedades utilizadas como centros de almacenamiento. En algunos casos, se encontraron químicos empleados para la preparación y procesamiento de droga.

Los investigadores documentaron entradas y salidas, horarios, placas de vehículos y perfiles de quienes frecuentaban los inmuebles. La estructura estaba segmentada: líderes, encargados de bodegas, transportistas, mecánicos especializados en la construcción de caletas, vigilantes y enlaces logísticos.

Cada miembro conocía su función. La organización replicaba el modelo jerárquico y disciplinado característico de la MS-13.

Control territorial y autoprotección

La investigación reveló que la estructura no solo se dedicaba al tráfico de drogas y armas. También ejercía control territorial en sectores donde la presencia policial era limitada.

Contaban con vigilantes y sistemas de alerta temprana para identificar vehículos sospechosos o rostros desconocidos. Antes de que cualquier autoridad ingresara a determinadas zonas, la estructura ya tenía conocimiento.

Este sistema de autoprotección funcionaba como una barrera invisible. La vigilancia no era solo hacia afuera, sino también interna. La disciplina y el control eran parte esencial del funcionamiento de la célula.

Paralelamente, la DLCN detectó propiedades, vehículos y bienes que no podían justificarse con los ingresos legales de los investigados. Personas sin actividades formales registraban movimientos financieros incompatibles con su perfil económico.

El desbalance patrimonial reforzó la hipótesis inicial: el dinero provenía del narcotráfico.

El cerco judicial

Tras más de un año de recopilación de pruebas, cruces de información, análisis financieros y documentación audiovisual, los investigadores consideraron que el rompecabezas estaba completo.

Con el respaldo de los informes técnicos, solicitaron ante el juzgado competente las órdenes de allanamiento, registro e incautación. La decisión no fue apresurada. Se sustentó en evidencia acumulada durante meses.

Cuando las órdenes se ejecutaron, lo que parecía una vivienda común quedó al descubierto.

Lo que encontraron

Durante los allanamientos se halló marihuana, cocaína, crack y pasta de coca, así como armas de fuego, granadas, cargadores y cientos de proyectiles.

Uno de los hallazgos más llamativos fue la indumentaria falsa que simulaba pertenecer a cuerpos de seguridad: gorras y chumpas con identificación de la Drug Enforcement Administration (DEA), uniformes completos de la Policía Militar, prendas con logos de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas (DIPAMPCO), insignias, parches, cascos, chalecos antibalas, mochilas tácticas y escudos balísticos.

Parte de esta indumentaria estaba oculta en depósitos falsos construidos bajo el piso de las viviendas.

Además, se inspeccionaron vehículos con compartimientos clandestinos, diseñados específicamente para ocultar droga y armas.

El hallazgo confirmó que la estructura no solo se preparaba para traficar. También estaba equipada para suplantar, engañar y, en caso necesario, resistir.

Una historia que empezó con una voz

Lo que se vio durante los allanamientos fue el desenlace visible de una investigación que se construyó en silencio. Durante más de un año, la red fue observada sin saberlo. No fue un golpe improvisado, sino el resultado de una estrategia sostenida.

Este caso evidencia que las estructuras criminales no se desarticulan por casualidad. Requieren tiempo, coordinación institucional y, en este caso, la valentía de una persona que decidió denunciar en 2025.

La investigación silenciosa permitió exponer bodegas, rutas, caletas y una red con vínculos directos a la MS-13 en San Pedro Sula.

Entre la denuncia inicial y los allanamientos hubo meses de informes reservados, seguimientos discretos y análisis financieros. Esa parte no se ve en las fotografías ni en los titulares, pero fue la que hizo posible el golpe que llevó al corazón de la estructura criminal.