Trump destaca alianza y reafirma cooperación con Honduras.

Palm Beach, Estados Unidos. En un encuentro privado celebrado este sábado 7 de febrero en la residencia de Mar-a-Lago, Florida, el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, recibió al presidente de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, en lo que fue la primera reunión cara a cara de ambos mandatarios desde la asunción del hondureño el pasado 27 de enero de 2026. La cita, catalogada por ambos gobiernos como de “alto nivel”, se extendió por casi una hora y centró su agenda en temas estratégicos como la seguridad regional, la migración irregular, la cooperación contra el narcotráfico, la inversión extranjera y el comercio bilateral.

La reunión marca un punto clave en la relación bilateral entre Washington y Tegucigalpa, y se produce en un momento de intensa atención internacional tras la polémica campaña presidencial hondureña de finales de 2025, en la que Trump apoyó públicamente y de manera directa la candidatura de Asfura, un respaldo que generó debate y reacciones políticas tanto dentro como fuera de Honduras antes de las elecciones.

Una alianza ampliada

Al término del encuentro, Trump utilizó su plataforma en la red social Truth Social para resaltar los pilares de la cooperación entre las dos naciones. “Fue un gran honor apoyar la campaña de Tito y ahora continuamos con una estrecha alianza enfocada en seguridad, migración, comercio e inversión”, escribió el mandatario estadounidense, subrayando valores compartidos bajo su enfoque de “América Primero”.

El presidente Trump enfatizó el compromiso conjunto para enfrentar a poderosos cárteles de la droga y redes de narcotráfico transnacionales que afectan al hemisferio occidental, así como el combate a pandillas y la deportación de migrantes indocumentados desde los Estados Unidos. Además, mencionó temas económicos, incluyendo la cooperación para aumentar la inversión en Honduras y ampliar las relaciones comerciales bilaterales.

Por su parte, desde el entorno del mandatario hondureño se informó que el diálogo fue fluido y abarcó una agenda amplia más allá de la seguridad. De acuerdo con medios y fuentes presentes, Asfura planteó a Trump la necesidad de fortalecer el acceso de productos hondureños al mercado estadounidense, atraer inversión extranjera y avanzar en acuerdos migratorios que beneficien a las comunidades hondureñas y a las familias que dependen de las remesas en Estados Unidos.

Contexto político y expectativas

La presencia de Asfura en Florida ocurre apenas días después de haber asumido la Presidencia de Honduras, en un proceso electoral que no estuvo exento de controversias y observaciones internacionales sobre la participación extranjera. El apoyo público del expresidente Trump a la campaña de Asfura —frente a sus rivales políticos— tensó la agenda diplomática en la región y fue motivo de debate dentro de los círculos políticos hondureños.

Sin embargo, la agenda establecida en Mar-a-Lago, y la extensión de la reunión más allá de lo inicialmente previsto, sugiere un interés compartido en consolidar políticas concretas que puedan traducirse en resultados prácticos en los próximos meses. Sectores empresariales, diplomáticos y comunidades hondureñas observaron con atención cada palabra y gesto de ambos presidentes, conscientes de que cualquier avance en inversión, comercio o migración tiene un impacto directo en la vida de miles de ciudadanos de ambos países.

Seguridad, migración y economía: los ejes del diálogo

La cooperación en seguridad se erige como uno de los temas más delicados pero también más urgentes para ambos gobiernos. La lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y las pandillas que operan en Centroamérica y que tienen impacto directo en los flujos migratorios hacia el norte fue presentada por Trump como un área de acción conjunta reforzada. Asfura, por su parte, ha señalado previamente su apoyo a esfuerzos de cooperación internacional que ayuden a estabilizar la región y fortalecer las capacidades de las instituciones hondureñas frente a estos retos transnacionales.

En materia económica, la expectativa es que los acuerdos que se definan con Estados Unidos ayuden a dinamizar el comercio exterior de Honduras, fortalezcan el acceso a mercados clave y propicien un clima de inversiones que incentive la generación de empleos en sectores productivos. Este aspecto es de particular importancia para Honduras, cuyo crecimiento económico ha estado ligado históricamente al dinamismo de la economía estadounidense y al envío de remesas por parte de migrantes residentes en ese país.

Declaraciones y próximos pasos

Tras el diálogo, Trump manifestó su intención de recibir nuevamente a Asfura en suelo estadounidense para continuar con las conversaciones. Por su parte, el gobierno hondureño anunció que el presidente brindará un pronunciamiento oficial con mayores detalles sobre los acuerdos y consensos alcanzados durante la reunión.

El encuentro de Mar-a-Lago no solo refleja los intereses estratégicos compartidos entre Honduras y los Estados Unidos, sino que también pone en relieve el rol que ambos países buscan construir frente a desafíos comunes —desde la seguridad regional hasta la estabilidad económica y las dinámicas migratorias— en un contexto geopolítico cambiante en América Latina.