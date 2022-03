Denuncian supuestos cobros irregulares hechos en las afueras del RNP.

San Pedro Sula, Honduras.

Las denuncias en torno a supuestos cobros irregulares hechos en las afueras del Registro Nacional de las Personas (RNP) en la Capital Industrial han tomado fuerza los últimos días entre los ciudadanos que acuden a la oficina.

Muchos usuarios denuncian que hay personas que cobran hasta L500 bajo la promesa que les ayudarán a obtener su cédula o realizar su trámite.

La afluencia afuera de la oficina del RNP ha aumentado en un 100%, sumando más de 1,000 personas atendidas diariamente, por lo que esperar para hacer un trámite puede demorar hasta cinco o seis horas, por lo que los pobladores prefieren pagar.

Elizabeth Ávila, registradora municipal, descartó que empleados de la institución puedan estar involucrados en situaciones de este tipo y reiteró que lo que ocurra fuera de la oficina no está dentro de su control.

“El llamado es a los ciudadanos para que no caigan en estas mentiras, no actuar de manera inocente y entregar dinero a personas que nada tiene que ver con la institución, aquí no se le cobra a nadie por ser atendido”, enfatizó.