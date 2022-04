Honduras; ¡exportador de marihuana!

Por: Mario E. Fumero

Apenas estamos saliendo de un llamado narcoestado, para convertirnos en otro narcoestado, pero esta vez de una droga alucinógena llamada “marihuana”, y conocida con el nombre técnico de “cannabis”, la cual produce alteraciones en la actividad psíquica y de percepción de los que la usan, catalogándose dentro del grupo de las drogas llamadas “alucinógenas”, creando adicción, y que según afirman algunos tiene propiedades medicinales.

En esta imagen un grupo de jóvenes están en los bajos del Congreso Nacional a favor de la marihuana

Fue el año 1972 que comencé a trabajar en Hondura con jóvenes que tenían problemas de drogas. En ese entonces prevalecían las que denominamos “drogas blandas”, catalogadas como psicodélicas. Entre ellas, además de la marihuana, había la LSD (dietilamida del ácido lisérgico), la floricunda y los hongos. Con estos pacientes que consumían estos tipos de drogas nació el Proyecto Victoria en 1977. Todas estas drogas fueron la antesala para que posteriormente (1990) entraran otras peores, como la cocaína y el crack, y los derivados de las anfetaminas catalogadas narcóticas y que afectan el comportamiento y generan una mayor adicción. Además de los señalados problemas de salud de las drogas ilegales, tenemos actualmente el uso abusivo de las drogas legales, creándose la farmacodependencia a narcóticos.

Hoy se lanza la descabellada idea de convertir a Honduras en un productor y exportador de marihuana con el supuesto fin medicinal. Según propone Salvador Nasralla, (actual designado presidencial), se podrían crear miles de puestos de trabajo si se sembraran miles de hectáreas de marihuana, pero es bueno recordarle a Salvador que también el narcotráfico en Hondura creó miles de puestos de trabajo y de políticos en los gobiernos anteriores, así como maras y carteles junto a muchas empresas que lavan activos. Lo que me extraña de esta afirmación es el silencio de muchos políticos y especialistas en la materia, ya que, de darse la legalización de la siembra de marihuana para uso médico, se requeriría una fuerza de seguridad grande, para vigilar esos cultivos, ya que los mismos pueden ir al mercado nacional, lo cual es probable. Además, en los países en que se ha aprobado y legalizado la marihuana para uso médico, ha terminado usándose para placer y ha creado un grave problema de salud pública, y si no lo creen, estudien las estadísticas de Uruguay, Colorado, New York y California en Estados Unidos y en Colombia, siendo mayor el daño que el beneficio al Estado.

Esas hectáreas que se usarían para la siembra de marihuana, bien podrían servir para producir frijol y maíz, a fin de contrarrestar el hambre que se avecina. Además, al ocupar tanto terreno de sembradío de marihuana, será imposible evitar y controlar que de los mismos se saquen productos para el consumo nacional de aquellos que ya son drogadictos, o se pueden hacer drogadictos.

En este país es difícil controlar algunas situaciones una vez que se aceptan. Un ejemplo de ello lo tenemos cuando aparecieron las mototaxis. En un principio se estableció que solo circularían en lugares donde no había servicio público de transporte, y no podrían circular en las carreteras, ¿y qué ocurrió? ahora están por todas partes, y aún invaden la ciudad de Tegucigalpa y tienen el poder de bloquear el tráfico. Lo mismo pasará con la siembra de marihuana, ya que será imposible controlar tanta tierra sembrada, y no se podrá evitar que se introduzcan en las mismas, personas para robar la yerba y venderla a los jóvenes. Lo triste de esto es que habrá tantos drogadictos, que no tendremos capacidad de atenderlos, y muchos de ellos se introducirán en drogas más potentes, ya que la marihuana es el primer peldaño hacia las drogas narcóticas.

Espero que esta loca idea no prevalezca, y busquemos otra forma de generar trabajo sin convertir a Honduras en otro narcoestado, pero en este caso será de marihuana, y lo peor, estará patrocinado por el mismo Estado que combatió el otro narcoestado que maniobró con la cocaína.