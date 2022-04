Excelentes medidas para terminar con el empleo

Por: Edgardo Rodríguez

Politólogo y Periodista

La ingeniosa técnica del realismo mágico, desarrollada por García Márquez, para recrear la alucinante realidad de su país, encontraría en los actuales gobernantes y en los diputados del Partido Libre y Salvador de Honduras, una infinita fuente de inspiración, porque sus posturas son tan inverosímiles que merecen la pena hacer muchas novelas de ellas. Sus disparatados argumentos para acabar con los poquísimos empleos, permanentes o por hora, que hay en el país, dejan con la boca abierta a cualquiera que no esté zambullido en esta sórdida realidad. Son tan torpes, que hasta entre ellos se aplauden, por los disparates que dicen y hacen. Estos sujetos, antiempleos, antinatura, seguramente consumidores de mariguana y cocaína, alegremente aprueban leyes que matan las intenciones de cualquiera que se le ocurra intentar abrir un negocio o emprendimiento en esta nación.

En menos de una semana, récord mundial de genialidad, derogaron dos leyes, que sin duda tenían sus defectos, pero que sirvieron para generar miles de empleos, de calidad, me consta, no lo aluciné, como ellos en sus viajes astrales con el cannabis o el alcaloide tropano. La ley de las ZEDE, atrajo a inversionistas que jamás en la vida hubieran soñado en venir, sino fuese por las condiciones favorables que el Estado les ofreció. La normativa tenía fallas, sí las tenía, pero se pudieron haber corregido o enmendado lo que olía a ilegalidad o inconstitucionalidad, pero es de orates meterle fuego a una casa, solo porque hay fallas en la tubería del agua. La otra es peor, la ley de empleo por hora, tenía mucho más sentido, miles de jóvenes estudiantes o personas que no encuentran “chamba” hacían uso de esas oportunidades para tener un ingreso, ahora, sepa judas, que va a pasar. El daño que estos socialistas estomacales le están haciendo al país, solo se compara a lo que sus maestros hicieron en Venezuela, donde, en pocos años convirtieron un país rico, en uno donde la gente come de la basura. Y esto, apenas comienza señores, agárrense.

Para ponerle la cereza al pastel, en estos días también la flamante ministra de Finanzas, quien dijo que le habían dejado el país quebrado, emitió un oficio a toda la administración pública, dando luz verde, a todos los ministerios, para que sacaran a miles de hondureños a la calle, allí que demanden en los tribunales, qué importa, total, las demandas se tardarán seis o siete años y ellos, Dios quiera, ya no estarán. Estos aprendices de genios, no solo golpean la seguridad jurídica de Honduras, no solo cierran empleos privados, sino que también generan un enorme gasto corriente al tener que pagar millonarias cantidades en concepto de prestaciones. Y más de algún taimado dijo “si en todos los gobiernos hay despidos”, sí, pero no en la forma y proporción faraónica que lo está haciendo la señora Presidente. Merecen el premio nobel de la anarquía. Ah, no podemos olvidar al usurpador del Congreso, llamando delincuentes a los inversionistas, como si no fuera suficiente acabar con las empresas, se mete también con las personas.

Para que usted se deprima más, le diré que ni en el plan socialista refundacional de los primeros cien días, ni de los primeros seis meses, ni de los cuatro años, existe una estrategia inteligente, clara, rápida y viable para generar las decenas de miles de empleos permanentes que el país necesita y que estos genios de la mariguana proclaman en sus peroratas alucinantes en el hemiciclo. Su proyecto es destruir, olvídense que habrá construcción de un país de oportunidades para los más pobres. Además, ya no habrá caravanas al norte, como antes, porque los que las promovían solapadamente, unos están en el Congreso Nacional y otros en el Poder Ejecutivo, muertos de risa de los gringos.

Y qué decir de los diputados nacionalistas, el pueblo los está observando, ya van dos, el presupuesto y las ZEDE, ni las manos metieron, no crean que la gente es tonta, dejen de jugar al cálculo, sean serios, el desprestigio que cargan en sus espaldas, y en sus conciencias, no se va a lavar con posturas populistas y menos con componendas. Sus pobres justificaciones no convencen ni a un niño, así que o hacen oposición de verdad, no de mentiritas, o pagan las consecuencias. Es un consejo.

edgardohonduras@yahoo.com