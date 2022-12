Redondo enfurece por acusación de Beatriz y amenaza que procederá con paso 2

TEGUCIGALPA. – El presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, enfureció anoche por acusaciones que hizo unas horas antes, a través de redes sociales, la diputada Beatriz Valle.

Y, es que la congresista reveló una conversación privada que sostuvo con el titular del CN, en la que le exige que retire sus publicaciones, pues de lo contrario va a proceder con el paso 2, ¿cuál será?.

Lo que da a entender Redondo, según algunos cibernautas, es que procederá legalmente contra la congresista, debido a que ayer lo acusó en dos ocasiones de ser un corrupto. Específicamente en la primera ocasión, escribió en su cuenta oficial de Twitter, «El «jefe» del Legislativo es corrupto, de facto, ilegal…».

En la segunda publicación, escribió, «Corrupto, anti-mujeres y mitómano», el tuit siempre dedicado al presidente del CN.

La novela continúa después, ya que la parlamentaria hizo otra publicación, esta vez para revelar lo que le escribió en privado Redondo.

«Ve, el de facto me escribe para amenazarme a saber con qué…¿será que ya no hay libertad de expresión? Así son los dictadorzuelos que hacen pero no aguantan las consecuencias. @Lredondo», dice el mensaje de Valle acompañado de capturas de pantalla con la conversación de Redondo con ella.

En otro tuit, Valle hace lo contrario a lo que pide Redondo, pues escribió «Sostengo TODO lo que he expresado públicamente sobre @Lredondo . No me retracto y todo lo que he dicho puedo probarlo aquí y en cualquier parte. Dejá de amenazarme, que yo ya pasé por donde asustan. ¡DE FACTO!».