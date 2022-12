“Gajes” significa dinero extra además del sueldo. Dificultades que implica un oficio, actividad o situación determinada. Propina, sobresueldo, gratificación, perjuicios, inconvenientes, molestias, plus. Otra definición la encontramos en el Diccionario Ilustrado Océano: salario, emolumento que corresponde a un destino o empleo. Se usa más en plural: gajes del oficio, empleo, etc. Molestias o perjuicios que causan. “Oficio”: ocupación habitual. Profesión de algún arte mecánica. Por su parte, “Gajes del oficio”, se refiere a molestia o perjuicios que se experimenta con motivo del empleo u ocupación. Accidente de tipo laboral, perjuicio o inconveniente causado por el desempeño de cualquier empleo.

El origen de este vocablo lo encontramos en la remuneración complementaria al sueldo que recibían aquellos que trabajaban en la Corte bajo las órdenes de un soberano y que era conocida como “gaje”. El oficio de político no requiere de tener un título universitario. Para ser diputado ni siquiera se le exige tener algún oficio, simplemente que sea hondureño por nacimiento, mayor de 21 años. No se requiere saber leer y escribir (Artículo 198 Constitucional). Igual sucede con la Presidencia de la República, con la única diferencia que el titular del Ejecutivo debe tener por lo menos 30 años. (Artículo 238 Constitucional). Al presidente no se le exige saber leer y escribir. Para ser secretario de Estado son los mismos requisitos del presidente con la diferencia que debe ser mayor de 25 años; tampoco se le exige saber lee y escribir. La “alfabetización” no tiene ningún interés para ese gran político que va a tomar el poder de la nación. Hay un chiste que circula que indica que, si bien llegaron al poder con apoyo popular, para bajar o abandonar el puesto hay que ayudarles. Las presiones en este momento para escoger cada uno “su magistrado”, son intensas, al grado de que en medio del camino se pretende eliminar el requisito de notario. No me explico con qué autoridad un “abogado político” se va a presentar a examinar a los aspirantes a notario sin tener el mismo su exequátur de notario.

Una opción es que contraten a un notario para que el examine, pero la Constitución dice que esa es atribución del tribunal supremo. La Ley de la Junta Nominadora habla de “meritocracia” y por los medios dicen que hoy si tendremos Corte. Pareciera que los aspirantes a magistrados anduvieron en la calle y nunca se dedicaron a estudiar. Qué calamidad. Viene la elección del Fiscal General donde el titular tiene que ser “abogado”. No me extrañaría una propuesta para que el titular pase de abogado a tener solamente “ofi cio”. Lo que le pasó al presidente del Perú, Pedro Castillo, lo veo y no lo creo. Como es posible que, sin tener el apoyo del Congreso, de los militares, de la Fiscalía, se haya lanzado a una aventura como es declarar “disuelto” el Congreso Nacional y asumir todos los poderes mediane decretos-leyes.

El “Decreto-ley” es una figura que han utilizado en Honduras los gobiernos de facto y que todavía se encuentra en la Constitución de la República (Artículo 376). La vicepresidenta Cristina Kirchner en este momento está sufriendo con su condena, “gajes del oficio”. Otros exfuncionarios que han sufrido de procesos judiciales derivadas de su actividad oficial: Francisco Flores, Tony Saca y Mauricio Funes en El Salvador, Evo Morales en Bolivia, Leonardo Callejas en Honduras, Rafael Correa en Ecuador, Lula da Silva en Brasil, Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo, Alan García y Alberto Fujimori, Ollanta Humala en Perú, Otto Pérez en Guatemala, Rafael Calderón y Miguel Ángel Rodríguez en Costa Rica.

De héroes a villanos. Don PP en Honduras ha sido mencionada varias veces, pero no ha sido procedo, sin embargo, lamentamos que producto de su oficio como presidente hayan caído su esposa y su hijo. El otro caso interesante es el tilín tilín. Del mencionado “Fondo Departamental” de donde se han presentado varios casos entre ellos “Pandora”. Pareciera que no es cierto que la CICIH viene a Honduras con la condición de eliminarlo. Gajes del oficio es el de los maestros que enseñan en las zonas rurales donde no hay aulas, el de los tunantes donde terminan enamorándose de su amada (de cazadores a casados), de los médicos y enfermeras héroes en la pandemia por cuanto no se les paga sus salarios, de los notarios donde los registradores hacen lo que quieren con ellos, y de los abogados en su afán de lucha no encuentran justicia, de los futbolistas donde creyendo ser los favoritos en el mundial han sido eliminados de entrada. ¿Y no es este el carpintero? “Cuando pierdas no digas nada. Cuando ganes di aún menos. Se humilde en tus victorias y elegante en tus derrotas. Que hablen los demás” (Ignacio Novo Bueno).

