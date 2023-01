Sacerdote asegura que conoció el infierno y demonios lo ‘torturaban’ con canción de Rihanna

¿Es real? Aquí el testimonio de sacerdote católico que impactó las redes sociales, al asegurar que conoció el infierno

Gerald Johnson, un sacerdote católico estadounidense, contó su testimonio en sus redes sociales sobre la ocasión en la que «murió temporalmente» y visitó el «infierno» en 2016.

Según afirmó, en el infierno se estaba usando una canción de Rihanna como método de tortura de los demonios.

Johnson explicó que tuvo una experiencia cercana a la muerte, tras sufrir un ataque cardiaco, conociendo el lugar maligno, revelando que es muy similar a como se detalla en la Biblia.

«Vi un hombre caminando en cuatro patas, como un perro, quemándose de los pies a la cabeza. Sus ojos eran saltones, y lo peor de todo, que tenía cadenas en su cuello. Era como un sabueso infernal», describió sobre su supuesta experiencia.

De acuerdo a lo recordado por el sacerdote, en el infierno utilizaban la icónica canción de Rihanna, Umbrella, para torturas a las personas que estaban en ese lugar.

Una versión diferente

Johnson aclaró que no era la versión original, sino que una versión a cargo de un grupo de demonios que la tocaban de forma incorrecta.

«Cada palabra de cada canción estaba hecha para torturarte por el hecho de que no adorabas a Dios, a través de la música mientras estabas en la Tierra», continuó el sacerdote.

«Estuve ahí y no se lo desearía ni a mi peor enemigo. No me importa lo que me hizo. Nadie se merece eso».