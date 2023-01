Karina Chinchilla rompe en llanto al no tener noticias de Enoc

Enoc Pérez está desaparecido desde el 2 de diciembre de 2019.

La joven hondureña, Karina Chinchilla, rompió en llanto este viernes por no tener información del paradero de su hijo Enonc Misael Pérez Chinchilla, desaparecido hace tres años en Tela, Atlántida, Caribe de Honduras, luego de que hace una semana fuera capturado un tercer cuarto sospechoso.

Karina subió un nuevo vídeo en su cuenta de TikTok y lo compartió en su página de Facebook «Encontremos a mi hijo Enoc», en el que se le ve muy consternada y pidiendo a las autoridades hondureñas justicia por el pequeño Enoc.

«Son las 8:05 de la mañana, aquí, en Barcelona, una noche que casi no he podido dormir y como si nada yo tengo que levantarme para ir a trabajar, pero ustedes no se imaginan el dolor inmenso que yo siento en mi alma de ver cómo pasan los días y no puedo tener a mi muchachito», dijo Karina.

Seguido recordó que son tres años que lleva pidiendo justicia y queriendo saber de Enoc. ¿Por qué nadie escucha mi clamor?, nadie ve mi dolor. Ustedes no se imaginan el dolor que yo llevo dentro, y que yo no he vuelto a ser feliz desde que él no está».

Hijo único

Enoc Pérez era hijo único de Karina Chinchilla y en noviembre de 2022 cumplió 15 años.

Enoc Pérez está desaparecido desde el 2 de diciembre de 2019 cuando desconocidos lo raptaron tras asesinar a su abuelo paterno, a uno de sus tíos y a una joven que lo cuidaba en la comunidad Campo Elvir de Tela.

El niño venía de Barcelona, España, para vacacionar con sus parientes paternos en Tela, Atlántida.

«Era todo lo que yo tenía en este mundo, y sinceramente, créanme que yo siento que no puedo más, hay días que yo intento estar bien, de sonreír y comenzar un día normal como cualquier persona pero no puedo más», expresó la joven hondureña radicada en España.

Detenidos por caso Enoc

Por su desaparición están detenidas tres personas: dos hermanos que fueron detenidos en 2020: Juan José Murcia y Leonel Núñez Murcia y que van a juicio en marzo de este año.

El Ministerio Público los acusa por los delitos de asesinato y privación ilegal de la libertad en perjuicio de Rubilio Arturo Pérez Cubas, Israel Humberto Ramos Moscoso, Cindy Xiomara Castro Torres y el menor Enoc.

El tercer detenido es el señor Abner Vega, detenido en los últimos días en Santa Bárbara y que según la información más reciente, era padrastro de los hermanos Núñez Murcia.

Los tres hombres fueron detenidos en Santa Bárbara, al occidente de Honduras, y presuntamente forman parte de una banda criminal conocida como «Los Pesperos».