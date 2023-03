Quién no estaría de acuerdo? Es un gana, gana para todos!

Será por el calor?

Por: Otto Martín Wolf

Ya lo he dicho anteriormente, creo que la parte donde más me afecta el calor es el cerebro, aumentando mis locuras grado a grado, según sube el termómetro.

La delincuencia por ejemplo; cómo hacer para sobrevivir -junto con nuestros bienes- en estos tiempos donde uno no sabe en qué momento le dejan la casa como salón de baile, las cuentas de banco más quebradas que el gobierno o, lo peor, cuando lo envían al descanso eterno.

Pensemos en pequeño primero, qué se puede hacer para salvar las pertenencias que cargamos normalmente?

Una de las ideas que se me ocurre es andar con dos celulares. Uno de ellos, el bueno, muy bien escondido en nuestro cuerpo y el otro, uno inservible, listo para entregarlo a la primera orden de “dámelo todo!”.

Es más, ahí puede haber un negocio; qué tal fabricar celulares falsos, que luzcan como el más caro pero sin nada dentro? Creo que hay un mercado enorme, hablando en serio!

Sobre la misma idea, una billetera “de marca”, con tarjetas de crédito también falsas y hasta un fajo de billetes de a quinientos, fotocopias desde luego.

Todo eso se podría anunciar en línea, un “kit” para burlar a los delincuentes o algo así.

Veamos algunos textos para la publicidad: “Esté preparado para el próximo asalto! No sabemos cuándo va a ocurrir, pero que viene, viene. Entonces, tenga listo lo que le va a dar a los asaltantes. Usted puede seleccionar la marca y modelo del teléfono falso que va a entregar. Las billeteras vienen en varios colores y tarjetas de crédito de todos los bancos; oro, platinum, etcétera, todo a bajo costo y en cómodos pagos. Precio especial por la compra de 6 “kits”. Dependiendo de la frecuencia con que le roban es más conveniente comprarlos al por mayor. Esté listo, que no le agarren sin su “kit” antirrobos, hay versiones de lujo para clientes muy ricos. Cuidado, no acepte imitaciones, esté seguro de que adquiere el que trae las auténticas falsificaciones”.

Debe ser por el calor, ya se lo dije.

Lo mismo pero ahora pensando en grande, podría ser crear un “fondo nacional” para los delincuentes, incluyendo los extorsionadores.

La idea es la siguiente: Si se hiciera una suma de cuánto gastamos entre todos a nivel nacional en vigilancia privada, rejas, alarmas, pagos en impuestos de guerra, seguros contra robo, muros, serpentinas, dineros de extorsión y todas las precauciones que lamentablemente ya son parte de nuestra vida “normal”, la cantidad seguramente sería astronómica. Por lo tanto, qué tal tomar esa suma y repartirla equitativamente entre todos los delincuentes, quienes ya no tendrían motivo para quitarnos la paz ni las pertenencias.

Desde luego que habría que hacer un censo con un estimado de cuántos pillos hay y cuánto darle a cada uno a lo cual creo que nadie se opondría.

Ahí tendríamos que ser muy equitativos, habría que establecer un método para determinar cuánto le toca a cada delincuente. Quizá se podría hacer una evaluación basada en la hoja de antecedentes criminales, como la solicitan en los trabajos normales pero a la inversa: entre mayores y más terribles sean los antecedentes más dinero.

Sé que al principio será difícil conseguir ladrones que se atrevan a dar el paso adelante e inscribirse en el censo pero, con el tiempo, todos verían las ventajas de continuar su carrera delictiva sin ejercerla, algo así como un médico o cualquier otro profesional graduado pero que no ejerce, una especie de jubilación temprana si se quiere.

Quizá se les podría establecer un requisito, visto que van a disfrutar de mucho tiempo libre pues ya no tendrían que andar planificando y realizando robos; se les podría exigir que aprendieran un oficio y hasta una profesión universitaria, por qué no? Sería como una especie de beca pagada por sus ex víctimas.

Sé que suena a locura (por el calor) pero la verdad es que de todas maneras siempre vamos a incurrir en todos esos gastos, entonces paguemos por adelantado y al menos ganaremos en tranquilidad, podremos dormir con las puertas abiertas, sin ningún miedo a robos ni cosas parecidas y caminar por las calles a cualquier hora sin temores.

Igual que uno compra un seguro contra incendios o de accidente, sería algo parecido… un seguro contra la delincuencia!

Pero es lo mismo que los propietarios de transportes han venido haciendo, ellos pagan a los extorsionadores para que no les quemen los buses. La idea es la similar, pero a nivel nacional e incluyendo todos los delincuentes.

Quién no estaría de acuerdo? Es un gana, gana para todos!

¡Verdad que estoy desvariando, tiene que ser por el calor!

ottomartinwolf2@gmail.com