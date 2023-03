Óscar Almendarez recuerda que en la iglesia le profetizaron su convocatoria a la Selección de Honduras.

Óscar Almendarez recuerda el día que le profetizaron su convocatoria con la Selección de Honduras

El lateral derecho del Olancho FC fue convocado por Diego Vazquez para los duelos que la Selección de Honduras sostendrá ante El Salvador y Canadá.Por José Elías Rodas

Óscar Almendarez está viviendo un sueño. Hace menos de dos años jugaba en la segunda división del fútbol de Honduras y ahora viajó a Estados Unidos con la selección para los duelos que enfrentará en los próximos días. Almendarez es el capitán y lateral derecho del Olancho FC, club que está teniendo un gran torneo y que lo ubica como el sublíder con 26 puntos; solamente cuadro por debajo del líder Olimpia.

Antes partir a Los Ángeles, California, Almendarez recuerda bien el día que le profetizaron su convocatoria con la Selección de Honduras.

«Es una bendición que Dios me ha dado, una palabra que me testificaron en la iglesia que nos congregamos y agradecido con Dios por la oportunidad que me da y dar lo mejor por el país y la selección», dijo Almendarez.



El jugador de «Los Potros» adelantó que su mayor sueño es hacer bien las cosas con la Selección de Honduras para tener la oportunidad de salir a extranjero.»Diego nos ha dicho que nos divirtamos porque sabemos que son partidos muy bonitos que nos vamos a jugar y estamos a un paso de clasificar a la Copa Oro», amplió.

Cabe recordar que, Honduras enfrentará un amistoso este miércoles a El Salvador en Los Ángeles y posteriormente tendrá que viajar a Toronto para enfrentar a Canadá por la Nations League.

