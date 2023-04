¿Italia ha eliminado el género no binario de los documentos de identidad?.

Se difunde una afirmación que sostiene que el gobierno italiano, liderado por la primera ministra Giorgia Meloni, ha eliminado el género no binario de los documentos de identidad.

Esto es falso porque la posibilidad de identificarse como no binario en los documentos de identidad nunca ha existido en Italia.

Los únicos países europeos que reconocen legalmente a las personas no binarias son Islandia, Alemania y Malta.

Circula en Twitter un posteo que señala que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha eliminado la posibilidad de que los ciudadanos se identifiquen como género no binario en el documento nacional de identidad. “Italia elimina el género ‘no binario’. Eres hombre o mujer y punto”, afirma el posteo.

Esto es falso. El gobierno italiano no ha eliminado el género no binario de los documentos de identidad y, de hecho, esta posibilidad nunca existió. Así lo confirman a Chequeado desde el medio de fact-checking italiano Pagella Politica.

El origen de la desinformación

El tuit que se está viralizando incluye una captura que se corresponde con un artículo de un medio de comunicación de Panamá, el diario Crítica.com.pa, publicado el 17 de enero último.

Es falso que Italia haya eliminado el género no binario de los documentos de identidad: esta opción nunca ha existido

En el texto de esa publicación se aseguran otras cosas, como que en Italia se aprobarán leyes que “penalicen el uso del pronombre ‘elle’, ‘binario’ y ‘trans’ de los documentos de identidad, registros civiles e instituciones educativas”.

También se afirma que Giorgia Meloni “descartó” que la decisión de eliminar el género no binario “atente u ofenda a la diversidad sexual” y que dijo que “el ser inclusivos, nada tiene que ver con el ‘manoseo’ al lenguaje”. Chequeado consultó al medio por la fuente de la información, pero no ha obtenido respuesta al cierre de este artículo.

Otras versiones de este mismo texto se han publicado en otros portales de noticias de Latinoamérica desde mediados de enero. No obstante, la primera referencia a esta desinformación es un tuit del perfil de Twitter El Puntual 24H, publicado el 9 de enero último.

“#URGENTE Giorgia Meloni ELIMINA el Tercer Genero ‘Género NO binario’ de los DNI italianos. ‘Solo Hombre o Mujer’” (sic). Esto asegura el posteo, que acumula más de 18.000 retuits y 85.000 “me gusta”. Pero el tuit no cita ninguna fuente ni enlaza a ninguna web. Además, el medio de verificación español Maldita.es ya ha desmentido 30 desinformaciones publicadas por esta cuenta de Twitter.