Según analista político: en Honduras reina la ingobernabilidad

Los tres principales problemas que han aquejado al país esta semana son la toma de las instalaciones en siete centros de salud, varios centros educativos tomados y la huelga de fiscales en el Ministerio Público (MP), hace preguntarse a la ciudadanía: ¿Quién resuelve los problemas en la nación?

A criterio del analista político Olban Valladares, en Honduras reina la ingobernabilidad y los que dirigen el país no estaban preparados para gobernar.

En ese sentido, el ciudadano Alberto Mendoza, señala que ante esta problemática se necesita una intervención por parte de las autoridades del Gobierno.

«Necesitamos que en este país las cosas mejores, no empeoren. La gente que gobierna tiene que poner además de voluntad, oficio a la disposición del pueblo hondureño», dijo Mendoza.

Entre tanto, a criterio del analista político Olban Valladares, en Honduras reina la ingobernabilidad y la ausencia del Gobierno para tomar cartas en el asunto, responde a un simple motivo.

«El Gobierno y su gente no estaban preparados para gobernar, ahí se perdió. La presidenta no sale, porque quiérase o no, hay alguien, una sombra casi maligna que está detrás de ella y es le que le gobierna su agenda», indicó Valladares.

Estas tres crisis de las últimas semanas están golpeando duro al pueblo y evidencias los serios problemas de gobernanza existentes, según analistas.