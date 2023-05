Sin atención Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza

No hay atención médica en el Hospital Mario Mendoza, mientras sigue el clamor de los pacientes por falta de consulta y medicamentos.

Sin atención para pacientes está el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza en la capital, debido a asambleas informativas del personal sanitario por exigencias salariales y falta de medicamentos aducen dirigentes sindicales.

Por su parte, a los pacientes no les queda más que quejarse y lamentar la situación al tiempo que no para el clamor a las autoridades para poner mano en el asunto que les deja sin la atención médica que tanto necesitan.

Desde las 4:00 a.m estoy acá, vine de largo, no nos dan los medicamentos, dicen que no hay consulta son algunas de las frases comunes de los pacientes.

Padezco de depresión si no tomo mis medicinas me pongo mal dijo una de las señoras en las afueras del hospital.

Mi esposa se pone super mal sin los remedios, solo pasa llorando y no puede dormir dijo otros de los demandantes.

Pero el clamor de los paciente sigue sindicalistas manifestaron que las asambleas informativas son indefinidas.