Cuestionada Cesia Sáenz: ‘Te estás operando con los $5000 del pueblo’

La cantante hondureña Cesia Sáenz habló molesta luego de que la cuestionaran porque está operada y algunos internautas la acusaran de que lo hacía «con el dinero del pueblo».

La «Leona de Honduras», como se le conoce, anunció recientemente que se sometió a un procedimiento quirúrgico para marcar su abdomen, además se realizó aumento de busto y glúteos.

Cesia se molestó cuando le dijeron que el dinero que usaba era del pueblo. Y es que la cantante hondureña de 24 años fue nombrada por el Gobierno hondureño como embajadora honoraria del arte y la cultura de Honduras en México.

«No es el dinero del pueblo, es mi dinero que yo me gano como artista, trabajando. Paso yendo a Honduras a cada rato, trabajando. No es suyo, no se lo robo a nadie. No es de nadie, es mío», dijo molesta.

Trascendió que la hondureña gozaba de un sueldo de 5,000 dólares mensuales, unos 123,250 lempiras.