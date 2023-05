Kritza Pérez: Voté a favor del CAF porque lo hicimos 13 diputados liberales, incluyendo el jefe de la bancada.

La diputada del Partido Liberal, Kritza Pérez, afirmó que ella en la sesión legislativa del pasado 16 de mayo votó a favor de ratificar la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF), sin línea partidaria.

“La votación por el CAF fue sin línea de partido y por eso votamos a favor la mayoría de la bancada, porque lo hicimos 13 diputados liberales, incluyendo el propio jefe de la bancada del Partido Liberal”, recordó Pérez.

Sin embargo, Pérez, cuestionó el cambio de postura de su bancada porque “entonces, ¿ahora piden que no ratifique el acta que valida mi propio voto, sino, estoy fuera de línea de partido?”, posteo Pérez en su cuenta de Twitter.

Poe ello, la congresista, justifico su decisión y añadió que la posición que ha tomado el Partido Liberal en no avalar la ratificación del acta anterior es “totalmente absurda e irresponsable y a esa cobardía política no me presto”.

En la noche del pasado martes, en el pleno de la Cámara Legislativa, a nivel de la bancada liberal, 18 de los 22 diputados firmaron una proclama de no ratificar el acta anterior en la que se aprobó el CAF.

Sin embargo, los diputados (as) liberales, Kritza Pérez, junto a Ernesto Lezama y Samuel García no firmaron la lista de diputados liberales en contra de la ratificación del acta legislativa que incluye la adhesión de Honduras al CAF.