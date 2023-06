Libre, la desgracia que gobierna

Por: Nery Alexis Gaitán

El Plan de Gobierno basado en la refundación es un fiasco, así lo coreaban los obreros el 1 de mayo recién pasado. Y es que este gobierno anda a la deriva, a lo que salga, adolece de todo. No tiene una política económica definida, encaminada a erradicar la pobreza; la política exterior es inexistente y andan de torpeza en torpeza; no existe un plan general de salud; la política educativa no va más allá de querer imponer patrones de conducta ajenos a nuestra idiosincrasia democrática, etc.

Su ineptitud administrativa los hace incapaces de gestionar los fondos públicos de una manera eficiente; la ejecución presupuestaria es ineficiente, a tal grado que no se están ejecutando casi proyectos y programas de proyección social. Todo indica que están almacenando el dinero para invertirlo en una nueva cuarta urna. Por ejemplo, aumentaron la partida confidencial de la señora a 17 mil millones de lempiras, con la excusa que los invertirían en educación y salud; pero hasta el momento no han invertido ni un cinco.

Lo que caracteriza a este gobierno es el desorden administrativo, el nepotismo exagerado, la violencia de los colectivos y la corrupción generalizada; también el acoso sexual constante a cambio de plazas y puestos en el gobierno. Para variar, un dirigente de Libre está acusando que en los últimos ocho meses se han efectuado más adopciones que en los últimos veinte años: “Hay dinero sobre la mesa, en dólares, se están vendiendo niños”, acusa.

El CNA acaba de presentar un informe de la galopante corrupción de este gobierno izquierdista, entre otros aspectos plantea que: “Acaparar las placas para colocar a sus familiares y allegados es llenar de parásitos las instituciones estatales y enviar un mensaje a las nuevas generaciones que en el gobierno del familión, el padrinazgo vale más que un doctorado. El gobierno no es una hacienda privada. Sobrepasaron en corrupción en tan solo 16 meses, los ocho años del criticado mandato anterior. ¡Vaya récord!”

Y es que el familión se ha instaurado a diestra y siniestra en todas las instituciones gubernamentales. Todos los dirigentes, incluyendo en primer lugar a los Zelaya Castro, han empleado a todos sus familiares, hermanos tíos, primos, amantes, amigos del amigo, etc., con sueldos exorbitantes y disfrutando de todo lo habido y por haber: guardaespaldas, camionetas blindadas, las que nunca vendieron y más bien compraron más, etc.

La señora, intolerante como es, al no poder desvirtuar las acusaciones del CNA, se ha dedicado a atacarlo con el discurso barato que no dijo nada antes, lo cual no es cierto. Lo que en verdad queremos escuchar de ella es que va a cambiar el rumbo del gobierno, que va a despedir al familión y va a emplear hondureños con capacidad, sin importar el partido político a que pertenecen. Pero ya sabemos que no dice nada sustancial porque quien en verdad gobierna es su marido, que solo está interesado en perpetuarse en el poder.

Pero este gobierno es un desastre, en ningún momento está interesado en mejorar la calidad de vida de los pobres de Honduras, que son la mayoría. Lo único que hace es querer instaurar su agenda política antidemocrática y eliminar la Constitución vigente mediante una innecesaria Asamblea Nacional Constituyente.

La cantaleta que todos los males de Honduras son producto del gobierno anterior, ya nadie se la cree. Lo que sí es cierto es que toda la corrupción que señalaban ellos, la están superando con creces. Ya lo hemos dicho, Libre se ha convertido en la peor versión de todo lo que criticaban. Y ahora todos los actos de corrupción que antes señalaban como malos, ahora son buenos porque los hacen ellos.

Como resultado de este desastre de gobierno se han incrementado las actividades del crimen organizado y del narcotráfico. La extorsión tiene de rodillas al pueblo; la delincuencia común está imparable. Los productos de la canasta básica andan por las nubes, etc.

¡Libre nunca más!

ngaitan@yahoo.com