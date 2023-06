VIDEO: Hombre rompe en llanto al ver que su exnovia llega a su boda a felicitarlo

Un hombre se viralizó en redes al terminar llorando cuando su ex novia llegó a su boda y lo felicitó por su matrimonio. Mira aquí su reacción.

https://v19-web-newkey.tiktokcdn.com/ec1b0c4b7aa8b378cca2d5fdc2a27ab5/648f6588/video/tos/maliva/tos-maliva-ve-0068c799-us/osbHkIlSiBDey3OIQUn1PHAOfk8gLkFanERIDC/?a=1988&ch=0&cr=0&dr=0&lr=tiktok_m&cd=0%7C0%7C1%7C0&cv=1&br=2112&bt=1056&cs=0&ds=3&ft=ApKJEBAkq8Zmo8-yWc_vjU1oKAhLrus&mime_type=video_mp4&qs=0&rc=Zmg0N2Y6ZGRmPDdkODk4OUBpM3k4Njo6Zjw7bDMzZzczNEA0NDVgMjFfXmMxNS0uYjYyYSM0NF9tcjRfcjFgLS1kMS9zcw%3D%3D&l=20230618141258E5D4916B6A55E421D011&btag=e00080000

Publicado 17 Jun. 2023

Por:

Fernanda Rodríguez

A través de la app de TikTok se viralizó la ceremonia donde el prometido finalizó llorando, sin embargo la acción del hombre fue muy criticada por los internautas.

Luego de haber dado el «Sí», la pareja fue felicitada por los invitados entre ellas, la ex novia del recién casado.

El polémico video generó opiniones divididas entre los internautas; muchos criticaron la acción del hombre mientras otros lo defendieron.

El hombre fue identificado como Marvin quien terminó llorando al ver a su ex pareja. Para muchos el clip podría ser un montaje y otros lo compadecieron: “El matrimonio es uno de los pasos más importantes en la vida en pareja”, “Pobre hombre sigue enamorado de ella”.

“Pienso que fue una humillación para la muchacha que se está casando con él”, “ay no, pobre la novia, yo ahí mismo me separo”, “yo lo hubiera dejado ahí para que siguiera sufriendo…eso de llorarle a la ex, en su propia boda, entonces, ¿por qué se casa con otra?”, “una pregunta, ¿esto es actuado o es real?”, fueron algunos de los comentarios