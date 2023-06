Se operó más de 30 veces para parecerse a Ricky Martin. Vídeo

Su obsesión por tener el físico de Ricky Martin, llevó a un seguidor del artista a someterse a una gran cantidad de operaciones en el rostro y el cuerpo.

Recientemente, se conoció el caso de un hombre argentino llamado Fran Mariano optó por hacerse alrededor de 30 0 40 operaciones, todo con el fin de ser como su ídolo.

Según reveló en una entrevista al programa de entretenimiento colombiano «La Red», su idea de ser como él inició luego de que, Ricky fue expuesto en una revista internacional como uno de los 100 hombres más guapos del mundo.

El argentino buscó la manera de tener su físico. Sin embargo, lo negativo de la decisión es que dichas intervenciones quirúrgicas le han traído varias repercusiones y secuelas en su vida.



Mariano habló del tema de los problemas de salud que ha tenido por la insistencia de ser físicamente igual que su ídolo.

«No siento la mitad de mi cara, no siento mi nariz, no siento mentón. Cuando tomo champagne a veces tengo que hacerlo con ayuda de una servilleta porque se me vuelca. Tengo silicona en los labios, en los pómulos, en las cejas, todo eso hay que sacarlo de a poco con tratamientos» indicó.

Los resultados

Adicionalmente, también indicó que algunos procedimientos no resultaron como esperaba, pues le han inyectado sustancias contraproducentes para el cuerpo humano.

«Tengo cortes alrededor de las cejas porque me inyectaron aceite, empezó a entrar a mis ojos y yo perdí el 25 % de la visión», contó.

Finalmente, Fran luego de exponer toda su situación contó que ha pasado por varias cosas negativas que le han pasado factura y aconsejó a las personas que quieran someterse a cirugías estéticas, que lo piensen bien.

«Si hay que hacerse una cirugía que sea como último recurso y no como yo, que a los 21 años ya tenía cuatro veces operada la nariz, no lo hagan porque el resultado siempre será el fracaso», concluyó.