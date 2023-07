La democracia y el socialismo comunista

Por: Gustavo Adolfo Milla Bermúdez

Yo soy un escritor de diferentes facetas, el más cotizado de la república de Erandique, por naturaleza y no adquiero compromisos de ninguna gama que puedan empañar mis principios éticos y morales como hombre libre que he vivido en un país de idiosincrasia. Me considero un hombre de pensamiento comprometido con la vida de los demás compatriotas que solo pueden vivir bajo el pabellón de un país libre sin ataduras que me involucren ideas toxicas doctrinarias socialistas-izquierdista-comunistas-utópicas enajenando la voluntad popular de los pueblos, engañándolos con falacias perniciosas, son demagogos estrafalarios y trogloditas, que navegan en el pantano traficando con doctrinas de izquierda marxista y el socialismo de corruptos y sátrapas.

Esta es mi “praxis” humana que cobra existencia mi pensamiento y “practico la libertad y la democracia para poder vivir una vida organizada y busco en la interioridad de mi familia y los demás que componemos nuestra sociedad en que vivimos. La democracia es el sistema donde el hombre libre puede alcanzar el desarrollo económico ´para transformar nuestro país, no como los que tenemos al lado de nosotros, cuya dinámica tiene dominantes opresores y muchos que nos quiera evitar nuestra religión de filosofía cristiana. “Eso no será y no darse contradictoriamente” a nuestros principios que nos legaron nuestros padres y héroes que lucharon por nuestros valores individuales y colectivos, derechos que hoy nos asisten para que vivamos en paz y libertad democráticamente.

La supervivencia del Estado democrático seguirá firmemente accionando y defendiendo la ideología democrática y no desaparecerá, la lucha sigue. Las generaciones de mañana continuarán viviendo en el marco de la organización jurídica y política que es el Estado, creado no para proteger intereses particulares, ni para proteger esbirros, es para el desarrollo integral normal del pueblo. Lo que hacen los del socialismo del siglo XXl es un infierno. Ese símbolo que hace con el puño cerrado es amenaza a nuestra democracia y libertad. Por eso debemos tener la entereza de condenar a esos trasnochados que tienen pesadillas de opresores como Nicolás Maduro, Ortega y Díaz Canel y por qué no decir “Mel” y Xiomara que obstruyen el camino de las reivindicaciones democráticas y se vuelven traidores-opresores de un pueblo acostumbrado a vivir en idiosincrasia con valores verdaderos que enaltecen a nuestro pueblo.

Esos doctrinarios académicos del socialismo del siglo XXl no duermen, son trasnochados, solo tienen pesadillas como sátrapas de querer asaltar al Estado como bandoleros en la oscuridad de las noches más negras que viven sus pueblos. Los de la izquierda con ideas fascistas, trogloditas, vocingleros que tratan de instalar una dictadura estilo Venezuela, Nicaragua y la Cuba comunista que anda buscando ayuda económica para solventar los problemas que ellos mismos han creado. Martirizando a su pueblo con doctrinas desfasadas de toda humanidad. El hecho real es que no tienen vergüenza y mucho menos dignidad, como se atreven ir a pedir ayuda cuando han denigrado a los Estados Unidos. La democracia americana se viste con cánones de libertad sin fustigar a su pueblo.

Observemos al asesor de doña Xiomara Castro pagando 90,000 dólares mensuales a un ex diplomático americano para poder acercarse a la Casa Blanca y pedir ayuda descaradamente después que el presidente Joe Biden les ofreció ayuda económica y hasta un viceministro de energía eléctrica.

La señora Presidente se dio el lujo según ella que el imperio americano fracasaría por su actitud despreciativa como desgaste de la pobreza humana de enajenada ignorancia.

La excelentísima señora Presidente Xiomara Castro fue a la China comunista con su vestido rojo, anillos y aritos de diamantes con anteojos Ray-Ban haciendo figuras con sus manos corazones, caminando en la alfombra y la bandera roja del dragón de oro. Ese acto protocolario diplomático de alta investidura internacional dejo el vestigio de bajo conocimiento de lo que es un protocolo diplomático.

En los años del general Carías nombraron un embajador en Londres, Inglaterra, que en una cena se bebió el zumo de limón que era para limpiar sus manos. Y los demás embajadores para no dejar mal visto al colega, se bebieron el zumo de limón…

E-mail: ga-milla@hotmail.com