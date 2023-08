Video muestra el asesinato de expolicía y exaspirante a alcalde en Sonaguera

Un expolicía y un excandidato a alcalde murieron acribillados la madrugada de ayer

frente a una discoteca en el Bulevar Adelmo Rivera, del municipio de Sonaguera.

Las víctimas respondían a los nombres de Ricardo Ulises Peralta Antúnez y Orlin Sarmiento Mairena, quien era ex miembro de la Policía Nacional que estuvo asignado en la ciudad de La Ceiba (Atlántida), también se desempeñó como vocero de la Unidad Departamental Policial en el municipio de Atlántida.

Mientras tanto, de Peralta Antúnez, señalaron que se lanzó en las elecciones pasadas como alcalde, pero no ganó, no obstante, no especificaron con qué partido político participó.

#MNTV | “Sale a la luz” video del asesinato de un exmiembro de la Policía Nacional y un exaspirante a alcalde, en #Sonaguera, #Colón. pic.twitter.com/E4URy2afOP — Más Noticias Televisión (@mntvhn) August 21, 2023

Asimismo, en la balacera resultaron heridas otras dos personas, pero se desconocían sus identidades. Los testigos únicamente refirieron que entre los heridos se encuentra una persona de la tercera edad y una jovencita quien ya está fuera de peligro.

Los ahora occisos se encontraban en el lugar departiendo, cuando sorpresivamente inició una discusión, uno de ellos disparó, mientras que un tercero le disparó a él.

Según señalaron personas que estaban en la zona, agentes policiales llegaron horas después a la escena, pese a que les dieron aviso.