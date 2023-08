Libre, la hora de las verdades.

Juan Ramón Martínez

Las cosas se le han complicado a “Mel”. En la medida en que pasa el tiempo; y, provoca a la institucionalidad democrática amenazando bruscamente al liderazgo tradicional, se acerca al límite de su incompetencia. Libre no es realmente, un partido político. Surgió como rendición ante varios gobernantes extranjeros, como chantaje porque Honduras, no tenía otra alternativa para darle a Zelaya, las oportunidades que le permitieran regresar al poder. En la práctica, es un grupo de tribus o facciones, que siguen al último caudillo que tiene el país en ejercicio. Conducido con extraordinaria habilidad, Libre ha podido permitirle a Zelaya “reelegirse”; y ejercer, a su gusto, el poder de la República. A la fecha, domina la directiva del Congreso Nacional, dirige la Corte Suprema de Justicia; y, se prepara para controlar la Fiscalía General de la República. Todo dentro de un modelo en que, el Ejecutivo no es dirigido por un presidente de la República, sino que, por el coordinador general de un partido artificial, como es Libre. Como modelo de conquista del poder, un éxito total. Confirmando que Zelaya es el caudillo, más hábil de todos los tiempos. Superior a Policarpo Bonilla, José Ángel Zúñiga Huete, Tiburcio Carías, Rodas Alvarado, Carlos Flores y Juan Orlando Hernández.