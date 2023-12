Argentina, antorcha de la democracia

Por: Gustavo Adolfo Milla Bermúdez

El triunfo de la democracia en Argentina con ¡Rafael Milei! es el cordón profiláctico guía para el resto de los pueblos de América Latina. Es la puerta que se abre de un nuevo despertar para continuar la lucha por la democracia y libertad que ha sido pisoteada y buscan como instalar la dictadura comunista sin pan y sin Dios.

Con el triunfo del nuevo presidente en la Argentina, ¡Rafael Milei!, es nervio y guía para el resto de los pueblos de América Latina, especialmente los de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Honduras.

La mayoría de los países latinoamericanos necesitamos una reconstrucción estructural económica, social y política, siendo que es decadente, corrupta e inmoral. Creo que se acerca un cambio, es obvio. Que ese cambio lo producirán los pueblos que están cansados de tanto sufrimiento en todos los ámbitos de sus vidas y especialmente aquellos que viajan en las caravanas buscando un mendrugo de pan en otros horizontes. La cuestión estriba quien será el que va a guiar el próximo gobierno que nazca con el voto popular en cualquiera de los países.

La respuesta no es ningún enigma o, al menos no debe serlo.

Ni tampoco puede realizar el cambio estructural quienes nos limitan son los llamados dictadores, sino también las egoístas oligarquías que gobiernan a través de regímenes “democráticos y los egoístas “demócrata” que legislan para los ricos en nombre de los pobres. Ellos se sustentan en creer que son la salvación de los pueblos. Pues estos son parte de la causa de la pobreza y miseria que obstruyen el camino de las reivindicaciones sociales, económicas y políticas.

Tarde o temprano para poder garantizar estos derechos, convertirán a América Latina en área geográfica de su exclusiva pertenencia, con armas si es necesario. En la actualidad pertenece a los extranjeros que son los que mantienen empresas de pequeñas industria y manipulan las políticas de Estado en beneficio de sus egoísmos intereses mezquinos. ¡“Los cambios vienen”!

Esta es una de las causas más sorprendentes es saber cómo subsisten los supervivientes. Tres cuartas partes de los latinoamericanos se hallan en la penumbra del hambre permanente. Y sus malos gobernantes no les interesa el sufrimiento que pasan sus ciudadanos. Por ejemplo en Honduras su presidenta se ha dedicado de embajadora itinerante.

Argentina ya encontró su camino como punto de salvación con su líder presidente Milei, hay algo que interesa de mucho valor para la democracia en el devenir histórico del resto de los países hermanos -latinoamericanos. Se terminó el justicialismo de Juan Domingo Perón- el “fascista” y creador con su mujer Eva Perón “el populismos” que muchos presidentes ponen en práctica.

Debido a que la población de Argentina en esa pulsación de contenido de su presidente Rafael Milei, es de primordial importancia para el resto de los pueblos de América Latina. No solo abre las puertas para enfrentar la lucha que nos espera confrontarnos a estos esbirros académicos de la corrupción y el atropello vulgar a nuestras libertades queriendo llevar con el socialismo del siglo XXl, bajo el pabellón del comunismos -opresor histórico- como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Argentina da el ejemplo. Tarde o temprano las otras naciones la seguirán.

Como lógica consecuencia el pueblo de Honduras seguirá el camino profiláctico que emprendió el pueblo Argentino con decisión y devoción democrática que con los votos llegaron a las urnas y expresaron ¡viva la democracia y la libertad en Argentina! Fuera “peronistas y socialistas del siglo XXl, comunistas y fascistas demagogos, vocingleros y estrafalarios.

En Honduras tenemos extrema pobreza, no hay trabajo, no hay medicinas en los hospitales públicos, no hay seguridad y la canasta básica por los cielos; en las universidades en su mayoría los estudiantes buscan cómo irse a buscar el sueño Americano. Pero en cambio el gobierno está trayendo maestros y médicos cubanos para adoctrinar al pueblo. También están comprando tanquetas para combatir a “BOC” cuando existan manifestaciones contra el abuso que mantiene el “asesor” de la Presidente-embajadora itinerante hablando del golpe de Estado y que los nacionalistas mataron a Morazán, los liberales lo enterraron y PSH rezó los nueve días.

E-mail: ga-milla@hotmail.com