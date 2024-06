“Había llegado a mi sabia conclusión que mi pluma y mi vejez se retiraban del jolgorio político histórico, pero me veo obligado de continuar la lucha porque han aparecido los de un foro llamado “Sao Paulo”. Amo a mi patria y la defenderé contra aquellos que nos quiere arrebatar nuestro modus vivendi en democracia y libertad. Nos quieren esclavizar con doctrinas utópicas. Ideologías adversas como el socialismo democrático y socialismo del siglo XXI. El socialismo y el comunismo son los apátridas sin Dios y sin pan. Somos creyentes de filosofía cristiana y no queremos gobernantes que nos vengan a cerrar nuestros templos donde oramos creyendo en Jehová y Jesucristo.

Esto es la percepción del pueblo hondureño sobre la situación política del país y el desempeño de los “dos actores”, que se abrogaron el poder; que afectan a nuestra patria y la quieren vender. Yo les pregunto: ¿quién les otorgó título de propiedad? El pueblo les dio el voto para administrar el Estado.

En cuanto a los desafíos del gobierno para los próximos años, la población considera que la presidenta debe centrar sus energías en cinco temas principales. Para el 27.7 por ciento, el principal desafío radica en resolver la crisis económica. El segundo desafío, señalado por el 19.4 por ciento, es el cumplimiento de las promesas de campaña. En tercer lugar, la lucha contra la corrupción, la impunidad y el nepotismo, es visto como un desafío crucial por el 13.9 por ciento de población. El sistema de educación y salud ocupa el cuarto lugar en importancia, por el 13.7 por ciento finalmente, la resolución de la crisis de violencia es mencionada como un desafío por 19.7 por ciento.

Cuando se consulta estadísticamente sobre las prioridades de la presidenta Xiomara Castro para su tercer año de gestión, se observa que las demandas son consistentes. El 58.4 por ciento de la población cree que el gobierno debe priorizar la solución a la crisis económica y al desempleo. Un 17.7 por ciento sugiere que se deben mejorar los sistemas de educación y salud. Con bastante diferencia, apenas el 8.1 por ciento de la población consultada considera que se resuelva la crisis de violencia, y el 7.6 por ciento expresó la necesidad de luchar contra la corrupción y la impunidad.

Continuando con las sugerencias por parte de la ciudadanía, casi 8 de cada 10 hondureños y hondureñas el (78.3%) opina que el gobierno debe realizar cambios estructurales en su gabinete.

El problema del país es el gran enigma, la crisis económica sigue siendo el gran tema y el gran problema histórico del país, según se expresa en el presente sondeo desde diversas perspectivas. EL 63. 6 por ciento de la población identificó el desempleo y la crisis económica como el principal problema, seguido por la delincuencia e inseguridad, señalado por 19.3 por ciento. La corrupción fue mencionada por el 7.2 por ciento como el principal problema del país. Otros problemas relacionados con la salud, la educación, el narcotráfico, la violencia de policías y militares, las maras y pandillas, la extorsión, la impunidad y el nepotismo fueron señalados por menos del 3 por ciento de la población.

El estudio abordó el tema económico desde diferentes ángulos y encontró que el 76.7 por ciento de la población considera que la situación económica del país pesimamente mala o muy mala, mientras que el 6.4 por ciento lo calificó pesimamente malo. El estudio de campo se realizó a través de una organización internacional a finales del mes de enero. Todos estos resultados confirman la tendencia del pueblo a confiar más en la iglesia católicas y evangélicas, que en las propias instituciones públicas.

El general Romeo Vásquez hizo un llamado de alerta contra el “Foro de Sao Paulo” a la población y empresarios que lo que viene es un gobierno de corte comunista. Hoy es el día para empezar la lucha. “Los sátrapas apátridas no tienen alma. (Abran los ojos, no duerman. Mañana puede ser muy tarde. Los enemigos comunistas no duermen, se trasnochan como todo tránsfuga perverso, sin Dios y sin pan.

¿Cómo va venir la “CICIH”, si el nido de la corrupción está en casa…?