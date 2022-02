Diputados que pretenden eliminar la PAA deben dejar de beber “guaro”

“Primero, quiero decirle a los diputados que están equivocados, no se deben de meter a tocar la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por eso se llama Universidad Nacional Autónoma, ya tiene su propia autonomía, su propia manera de cómo conducir la administración de la universidad, por lo tanto, diputados dedíquense a otra cosa, no importa de qué partido sean”, dijo.

“Quitando la prueba de aptitud no están ganando nada, más bien están entrometiéndose en asuntos que no les corresponde a los diputados. Estos trasnochadores diputados de Libre, yo me voy a entender con ellos, porque yo voté por los diputados de Libre, no trasnochen, duérmanse temprano, dejen de andar tomando guaro en la madrugada e inventando cosas”, expresó el dirigente magisterial.

Con respecto a la también eliminación del examen del himno, Hernández apuntó que deben poner mucho cuidado a esa iniciativa, “más bien, hay que ingresar la clase en el pensum académico de los jóvenes como lo es moral y cívica para que no aprendan a robar ni andar cambiándose de un bando a otro, que aprendan política, si son políticos que se dediquen a ello, pero que no se pongan a analizar temas que ya están dados”.