El Congreso Nacional (CN) derogó este miércoles el decreto legislativo 100-2021 que otorgaba el nombramiento inmediato y permanente a los docentes del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco) en Honduras.

La anulación de esa legislación dejaría sin empleo a unos 25 mil docentes adscritos a Proheco, según la bancada nacionalista, que no apoyó la derogatoria.

El diputado del Partido Liberal (PL), José Rosario Tejeda, fue el encargado de presentar la moción ante la Cámara Legislativa que se aprobó en su tercer y único debate.

Dicha supresión contó con el apoyo de las bancadas del Partido Libertad y Refundación (Libre), Partido Salvador de Honduras (PSH), Partido Liberal (PL). El Partido Nacional (PN) votó en contra casi por unanimidad.

Los diputados del Partido Nacional protestaron durante la sesión en la que se derogó el decreto que daba permanencia a los maestros Proheco.

Tejeda señaló que, con esta derogación, se le devuelve la vida al Estatuto del Docente y se regresa a la vía del concurso para la contratación de maestros.

«Lo que buscamos es regresar al Estado de derecho, donde se respetará el Estatuto del Docente y los maestros serán seleccionados mediante concurso y por méritos», dijo el diputado liberal.

El pasado 15 de enero, el CN presidido por Mauricio Oliva, aprobó el decreto legislativo 100-2021 que otorgaba la permanencia a los maestros Proheco que hasta el 2021 habían laborado para dicho programa y ostentaran el grado de licenciatura.

Además, dicho decreto indicaba que los maestros Proheco que no tuvieran el grado académico de licenciatura, deberían obtenerla en un plazo de dos años, y hasta entonces serían nombrados en forma interina.

Opiniones

«Hoy Libre y sus compinches mostraron su verdadera cara de dictadores y sectaristas al mandar a la calle a miles de familias de los maestros Proheco», indicó Márquez.

No obstante, el diputado nacionalista, Rolando Barahona, quien votó a favor de la derogación, manifestó que los maestros Proheco no van a perder sus plazas de trabajo; solamente los docentes que no tengan la licenciatura serán lo que no recibirán sus permanencias.

«Noche triste en la historia del país con la masacre laboral ejecutada por Libre y su alianza con la derogación del decreto 100-2021, que violenta la estabilidad laboral y sus derechos a más de 25 mil maestros del país, este gobierno está sembrando más odio», afirmó el jefe de la bancada opositora, Tomás Zambrano.

Dato

Proheco surge en 1999 con presencia en más de 500 comunidades, con el objetivo fundamental de mejorar y expandir la entrega de los servicios educativos, a las áreas rurales con mayores carencias sociales y debilidades educativas del país, especialmente en los niveles de preescolar y primaria.

Los maestros Proheco son aquellos que cuentan con una licenciatura diferente a la docencia o solo tiene estudios a nivel de secundaria que imparten el pan del saber a comunidades a donde no hay presencia de maestros formados.