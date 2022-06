Jorge Cálix : “No nos estamos separando” de Libre

En silencio se había mantenido el diputado Jorge Cálix mientras otros congresistas del Partido Libre hablaban sobre la conformación de una bancada independiente en el Congreso Nacional (CN) que supuestamente él presidiría.

Cálix conversó con los medios de comunicación este jueves y aseguró que él y los demás diputados de Libre considerados “disidentes” no se han sentado para platicar de su retiro de la institución política.

“Nosotros somos diputados de Libre y no nos estamos moviendo para ningún lado. Vamos a seguir los lineamientos establecidos en el plan de gobierno y vamos a apoyarlos todos (…) No nos estamos separando del partido”, aseguró.

De la misma manera, y aunque de su boca no salió explícitamente que no habrá “bancadita”, el congresista de Libre recordó que “yo firmé un convenio con el expresidente Manuel Zelaya y los estamos cumpliendo”.