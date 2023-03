Nasralla niega que haya tenido hijos por fecundación ‘in vitro’.

El designado presidencial, Salvador Nasralla, negó este lunes rotundamente las declaraciones de la presidenta del Partido Anticorrupción (PAC), Marlene Alvarenga, que aseguró en una entrevista a un medio local que tenía pruebas que su excompañero de partido tuvo sus hijos por fecundación «in vitro».

«Totalmente falso»

Nasralla, de 70 años, enfatizó que las declaraciones de Alvarenga son «100% falsas» y que no hay alguna posibilidad que los dos hijos que ha tenido con su esposa, Iroshka Elvir, de quien es 38 años mayor, haya sido por se tipo de procedimiento.

«Yo sinceramente, no quiero entrar en polémica con ese tipo de gente, de otra moral, de esa calaña, si tiene pruebas, que las muestres, yo tranquilo con mi vida privada, no tengo nada que esconder, de la misma manera que no soy corrupto y me da igual», expresó.

¿Qué dijo Marlene Alvarenga?

En una entrevista con un medio local, Alvarenga recalcó que Nasralla tuvo a sus hijos por un proceso «in vitro».

«Tuvo sus hijos por un proceso «in vitro», todo mundo lo sabe, eso es público, hay pruebas de los hospitales, yo no hablo sin pruebas, tengo respaldo, me cuido porque yo soy abogada. Pero eso es común, el problema no es de Iroshka, es de él», declaró.

¿Qué es in vitro?

De acuerdo al sitio Medline Plus, la fecundación «in vitro» (FIV) es la unión del óvulo de una mujer y el espermatozoide de un hombre en un plato de laboratorio. «In vitro» significa por fuera del cuerpo.