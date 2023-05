Funcionarios irresponsables

Por: Nery Alexis Gaitán

El más mínimo sentido común nos dice que un partido político al llegar al poder, debe haber estructurado un plan de gobierno que le permita realizar una administración eficiente de todos los asuntos públicos. Gobernar un país no es sencillo y, por lo tanto, se requiere colocar profesionales capacitados en todas las áreas de la convivencia nacional.

No se requiere que quien esté dirigiendo sea un experto en todas las áreas, pero al menos que tenga algún nivel de cocimiento y que se asesore de las personas idóneas para que lo orienten adecuadamente. Pero la Presidente Castro ha hecho caso omiso para rodearse de personas capacitadas, y ha optado por nombrar correligionarios basados en su currículum político y no en su capacidad.

Parece que no entiende que un país no se administra a la zumba marumba, ni siquiera una casa se administra a la deriva porque va al fracaso. Pero, los antecedentes de la señora, indican que no tiene la menor capacidad administrativa; el marido le instauró tres negocios y todos los llevó a la ruina. Así que no hay que pedirle peras al olmo.

Esta incapacidad administrativa, más el parcialismo político, ha dado como resultado el nombramiento de personas con poca o ninguna capacidad en puestos clave de la administración pública; y los resultados lamentables no se han hecho esperar.

Así hemos visto cómo se han entorpecido la mayoría de los trámites públicos. Un ejemplo es en la Secretaria de Salud, donde han sido incapaces de licitar de forma eficiente la compra de medicamentos y demás insumos, dando como resultado que los hospitales y centros de salud se encuentren desabastecidos. Y el pueblo sufriendo amargamente por falta de medicinas y de atención médica.

Lo mismo podemos decir en el Ministerio de Educación, donde no se ha hecho lo debido en reparación de escuelas, agilizar sueldos, etc. Las continuas protestas de los maestros evidencian la incapacidad administrativa del ministro y sus colaboradores.

En lo que se refiere al mantenimiento de carretas y demás vías alternas, es casi inexistente. La ministra de Finanzas no da pie con bola y no entiende que debe hacer transferencias en tiempo y forma para que no entorpezca el desarrollo de todas las actividades gubernamentales.

En Cancillería los funcionarios no entienden de diplomacia; torpes hasta el extremo, han llevado la política exterior a niveles nunca antes visto y hemos quedado ante la comunidad internacional como extorsionadores diplomáticos. Los abusos que han hecho estas personas, solo con antecedentes de quemar llantas, en embajadas y consulados, es para ponerse a llorar; hubo uno que tuvieron que destituirlo por ser un descarado corrupto.

Lo lamentable de nombrar a personas sin capacidad ni conocimiento de la administración gubernamental, radica en que no saben cómo ejecutar el presupuesto que se les ha asignado. La ejecución presupuestaria es tan baja que no supera el 30 por ciento.

Lo que ocasiona que no se estén desarrollando los proyectos gubernamentales, ocasionando que el combate a la pobreza, por no decir miseria, es casi nulo. La gran pregunta es ¿para qué están acumulando tanto dinero? ¿Será para financiar una nueva cuarta urna? Ante un gobierno inoperante lo que procede es exigirle cuentas y cambiarlo a la brevedad posible. Estos funcionarios ineptos deben dar cuenta al pueblo por su erróneo proceder.

El gobierno del asesor presidencial, con la mampara de la señora, se caracteriza por su inoperancia, el revanchismo político, la intolerancia y el autoritarismo. Es evidente el poco respeto a la Constitución y las leyes y al Estado de derecho. Una cosa queda en claro, que este gobierno no está interesado en afianzar nuestro sistema democrático. Al contrario, desea abolirlo para llevar a cabo su nefasta agenda política.

Este gobierno está dividiendo nuevamente a la familia hondureña, sembrando el odio y el caos. Para eso tienen a los Colectivos que diariamente se encargan de generar violencia. ¡Libre nunca más!

