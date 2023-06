Honduras, la cenicienta de CA que perdió el rumbo al reformar su ley energética

Tegucigalpa – La directora del Administrador del Mercado Mayorista en Guatemala, Silvia Alvarado de Córdoba considera que Honduras perdió el rumbo de ponerse a la par del resto de la región en materia de energía al reformar su ley energética.

“Lamenté mucho ese giro tan drástico que dieron cuando hubo el cambio de gobierno, en cuanto al modelo de servicio y las reformas a la ley de energía”, dijo a Proceso Digital la experta en materia energética en Guatemala, país que pasó de tener un sistema eléctrico deficitario, en 1996, a un sistema excedentario.

Guatemala entendió que “el sector eléctrico cuando se maneja con criterio político y no técnico, lamentablemente casi casi está destinado a enfrentarse a situaciones como esta (los apagones)”, dijo la también exdirectora de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica de Guatemala (CNEE).

En cambio, cuando se maneja con un criterio técnico y sobre todo con estabilidad y certeza regulatoria en el tiempo, las cosas pueden afrontarse mejor. Y aunque no es que no habrá contingencias, “pero racionamiento en sí, por lo menos en Guatemala no los ha habido”, dijo Alvarado de Córdoba.

Retroceso

La materia energética dijo que lamentó la aprobación de lo que denominó como contrarreforma que contravenía lo que se había comenzado y que, además, “no permite que lleguen inversiones competitivas en el plazo que uno las requiere”.

Las inversiones dentro del mercado eléctrico son de largo plazo, y si cada 4 años, cuando hay un cambio político está cuestionando lo que se venía haciendo anteriormente, “es muy difícil atraer inversiones competitivas”, puntualizó.

Las inversiones sí pueden llegar en, con la variante de que “siempre habrá gente que arriesgue su capital, pero a más alto costo”.

Para Alvarado de Córdoba, si bien las actuales autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) tienen razón cuando dicen que el gobierno pasado no se hizo la licitación de 450 megas que solventaría el déficit energético del país, “pero en la administración actual ya tienen año y medio en poder y tampoco le dio continuidad”.

Por eso, el gran problema de qué hacer ahora para frenar los apagones, señaló que “las compras de emergencia tienen un alto costo, le van a dar suministro pero comprometen compras mínimas de energía y de potencia”, es decir que las use o no, las tiene que seguir pagando y en vez de abaratar el precio de la energía, que es lo que le han ofrecido a la población, cada vez se distancia más de ese objetivo.

Otra de las observaciones que hizo fue referente al subsidio a la energía, los que dijo se deben hacer de manera discreta y directa, no por bajo consumo sino a quien no la puede pagar.

Prevención, la clave del éxito

Al tener conocimiento de que se avecinaba un verano difícil, los países centroamericanos previeron el impacto en la generación hídrica por lo que “situaciones extremas de racionamiento solo en Honduras están ocurriendo”.

“En Guatemala contamos con un parque generador diversificado y preparado para hacerle frente a estas situaciones y creo que lo mismo le está pasando a la mayoría de países de Centroamérica con excepción del lamentable caso de Honduras”, expresó.

Así mismo, la experta en temas energéticos destacó que los países de la región cuentan con algo muy importante: “una red de transmisión que no impide poder hacer el uso de los recursos o de las transacciones internacionales”, otro de los retrasos que presenta Honduras en la actualidad.

Estas mismas medidas preventivas hacen que los países prioricen sus propios mercados y “eso es así, acá y en cualquier lugar que haya interconexiones internacionales. La legislación nacional les da la responsabilidad a los operadores de abastecer la demanda local”.

A diferencia del caso hondureño, hasta ahora, “todos los países de la región hicimos nuestra tarea, de llamar en procesos de licitación para traer nuevas inversiones, desde Guatemala, El Salvador, hasta Nicaragua, incluso con sus problemas políticos”.

Por eso, aunque hay preocupación por la sequía que cada vez se agudiza, y con eso aumenta la demanda eléctrica con los picos de calor, pero en Centroamérica se previó e incluso mercados dependientes en mayor porcentaje del recurso hídrico como lo es Costa Rica, privó la sensatez y planificación, cuidando los embalses.