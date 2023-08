Jorge Cálix: “Hay que esperar a ver qué sucede en estos días».

Sobre el tema de golpes de Estado en el país, Cálix respondió que los que hablan de eso se encuentran viviendo en una época equivocada ya que no es posible en este momento y que dicho argumento no debería ni siquiera ser admitido, advirtió.

“Es algo que no le conviene a nadie por mucho odio que le tengan a la Presidenta, nadie está promoviendo ese tipo de cosas que le hacen daño al país y no a una persona, lo de los golpes de Estado no se debe de permitir, es un acto ilegal que atenta contra el pueblo hondureño, contra el Estado de Derecho y la democracia”, puntualizó.